شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وترامب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى 27 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة "سى إن إن"، السبت، قواعد المناظرة الأولى التى ستنظم بين الرئيس الديموقراطى جو بايدن وسلفه الجمهورى دونالد ترامب فى إطار حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، فى 27 يونيو، والتى تستمر ساعة ونصف ساعة بدون جمهور.

وتجرى المناظرة بين المرشحين الرئيسيين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب-شرق)، فى موعد أبكر بكثير من المعتاد.

وكانت القناة قد اشارت فى مايو إلى أن المناظرة ستتم من دون جمهور وهو ما يفضله بايدن.

وأعلنت السبت أن فريقى حملة المرشحين وافقا على مجموعة من الترتيبات الأخرى، تتضمن استخدام منصتين متطابقتين وميكروفونين قابلين للتعطيل.

وأوضحت الشبكة أنه "سيتم كتم صوت الميكروفونين طوال مدة المناظرة، إلا للمرشح عندما يحين دوره فى التحدث"، مضيفة أن المقدمين، جاك تابر ودانا باش، "سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان حصول مناقشة حضارية".

والمناظرة، التى ستستغرق 90 دقيقة ستتوقف مرتين لبث إعلانات تجارية، ولن يتمكن المرشحان من التواصل مع فريقيهما خلال هاتين الفترتين.



كما سيتم حظر الملاحظات المكتوبة مسبقا فى موقع التصوير، ولكن "سيتم منح المرشحين قلما ورزمة أوراق وزجاجة ماء".

ووافق بايدن ومنافسه ترامب على إجراء مناظرتين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر، الأولى فى 27 يونيو والثانية فى 10 سبتمبر، وتجرى المناظرة الثانية على قناة "أيه بى سي".

وفى منتصف مايو، تحدّى الرئيس الديموقراطى البالغ 81 عاما، ترامب، قائلا "حالياً يقول إنه يريد أن يجرى مناظرة معى مرة جديدة". وأضاف بايدن فى مقطع فيديو "فى هذه الحالة.. سأفعل ذلك مرتين".

ورد الرئيس الأمريكى السابق على الفور: "أخبرنى متى وسأكون هناك، حان وقت المعركة!!!".