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حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتى المغرب والعشاء بمسجد المشعر الحرام

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القاهرة - سامية سيد -  أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، صلاتى المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة عقب نفرتهم من عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر كوادرها البشرية العاملة بالمسجد من تنظيم دخولهم وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية والتقنية؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، هيأت الوزارة فور وصول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام، كل الخدمات التقنية والتوعوية لضيوف الرحمن، حيث وفرت شاشات تفاعلية وإرشادية تبث مواد توعوية تهم الحجاج بلغات عالمية مختلفة وخدمة "الواي فاي" بالمسجد لتمكينهم من الاستفادة من منصاتها الرقمية، وجهاز التوعية الشرعية للإجابة على السائلين وتوفير شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية التي تحوي كتباً إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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