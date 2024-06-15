شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معلمة بالأزهر من محافظة الغربية أثناء وقوفها على جبل عرفات والان مع تفاصيل الخبر

توفيت نور الجوهرى، معلمة بالأزهر الشريف، من أبناء قرية عياش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أثناء وقوفها على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وتم أداء صلاة الجنازة عليها ودفنها بالأراضى المقدسة.

وقال هشام الحادى ابن خالتها أنها كانت تتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق، وكانت دائما تدعو الله أن يتوفاها وهي بالأراضى المقدسة أثناء أداء العمرة أو فريضة الحج.

وأضاف أن الله اكرمها بأداء فريضة الحج لهذا العام، ووقفت اليوم على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وتوفيت في هذا المكان الطاهر المبارك.

وأشار أن الله اكرمها بحسن الخاتمة واستجاب لأمنيتها وتوفاها وهي تؤدي مناسك الحج، مبينا أنه تم اداء صلاة الجنازة عليها هناك ودفنها بالأراضى المقدسة.