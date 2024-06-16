شكرا لقرائتكم خبر عن 83.4 % زيادة في مخصصات تدريب العاملين وتطويرهم بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقي، أن ارتفاع معدل زيادة النفقات المخصصة لتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين فى السنة المالية الجديدة 2024/2025 عن معدل الزيادة فى السنوات المالية السابقة يعد مؤشراً إيجابياً بما له من أثر مهم على البحوث والتطوير وتدريب العاملين فى الجهات الداخلة فى الموازنة العامة.

وتبلغ قيمة المقدر من تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين للسنة المالية/2024/2025 حوالى 3 مليارات و471 مليون جنيه مقابل نحو مليار و892 مليون جنيه للسنة المالية السابقة بنسبة زيادة قدرها 83.4% .

وتشير اللجنة البرلمانية إلى أن أكبر معدل زيادة فى قيمة متطلبات البحوث والتطوير وتدريب العاملين فى السنة المالية /2023/2024 (تقديرى).

وتأتى هذه المخصصات كأحد بنود الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) التى خصصت لها الحكومة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025/2024 اعتمادات قدرها نحو 166 مليار و705 مليون جنية ( 1.0%من الناتج المحلى الإجمالي) مقابل نحو 139 مليار جنية و381 مليون جنية جنيه (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة السنة المالية الجارية 23/24 و بنسبة زيادة قدرها 19.6 %.

جاء ذلك فى الملاحظات التى وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.