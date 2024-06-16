شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: ندعو الله أن يحل العيد على مصرنا الحبيبة بالسلام والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، "إننا ندعو الله أن يحل العيد على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والأمن والخير".

وأضاف المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على منصة "أكس" اليوم الأحد بمناسبة عيد الأضحى المبارك - "تهل نسمات عيد الأضحى المبارك لتبعث في النفوس قيم التضحية والوحدة والتجرد".

وأكد أنه ورغم المحن المحيطة، نستبشر في هذه الأيام المباركة قرب انفراجة الأزمات ونهاية آلام الأشقاء ممن يعانون ويلات الحروب.