شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مجازر المحافظة مفتوحة بالمجان لاستقبال ذبح الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الاضاحي، مؤكدًا أن مجازر المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان حفاظًا على البيئة.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بتكثيف المتابعة والتأكد من إنتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع والتنسيق مع المرافق للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ورفع درجة الاستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لإستقبال المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود وعدم السماح بوجود تجمعات لمخلفات القمامة وتواجد دوريات النظافة على مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس.

وأدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي، وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

وعقب الصلاة تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين بساحة مسجد مصطفي محمود في جو يسوده الود والحب، مقدمًا التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة داعيًا المولي عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأدى شعائر صلاة عيد الأضحي، رفقة المحافظ اللواء الدكتور هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، والشيخ أيمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، ورؤساء الأحياء والمراكز ورئيس هيئة النظافة والتجميل، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديري المديريات الخدمية وممثلين عن المنطقة الازهرية ومديرية الاوقاف بالجيزة وجموع المصلين.