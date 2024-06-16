شكرا لقرائتكم خبر عن قس يوزع الهدايا على الأطفال أمام حديقة الأزهر احتفالا بعيد الأضحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حديقة الأزهر ، لافته طيبة من أحد القساوسه "الأب ديمتروس" ، توزيع الهدايا على الأطفال والألعاب الترفيهية عليهم وذلك أثناء تجمعهم أمام بوابات الحديقة، فيما التف الأطفال حولة فى حالة من البهجة والسعادة .



وقال الأب ديمتروس، إن أول أيام عيد الأضحى يوم مميز وأنه حرص على التواجد مبكرا لتهنئة الأطفال ومشاركتهم عيد الأضحى المبارك.

وحديقة الأزهر هى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، فتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة، ويمكن منها مشاهدة منطقة الحطابة بمبانيها القديمة، حيث إنها ترتفع حوالى 40 مترا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا.

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.



فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.

واستعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت الحدائق برامج ترفيهية لاستقبال زوارها، كما وضعت هيئة النقل العام خطة تشغيل خاصة لخطوط الاتوبيسات التى تخدم اماكن الفسح والزيارات، كذلك يستعد الأتوبيس النهرى لتنظيم رحلات نيلية للقناطر الخيرية مدتها اكثر من 6 ساعات

وشهدت الحدائق بالقاهرة أعمال صيانة وتطوير ومراجعة الألعاب الترفيهية والتأكد من عوامل الأمان والصيانة، بالإضافة إلى إعداد البرامج الترفيهية الخاصة ببعض الحدائق، وتجديد المقاعد وشبكات الصرف والرى ببعض الحدائق.

وينظم الاتوبيس النهرى رحلات يومية وطوال أيام العيد حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة أخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل ب35 جنيه، ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات ب 70 جنيه، ويتم ركوب الأطفال مجانا، حيث يتم تجميع 50 فرد للرحلة فى اتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.

وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر ثم العودة مرة اخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة أكثر من 6 ساعات، ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة.

وتمتلك محافظة القاهرة أكثر من 300 حديقة تنقسم ما بين حدائق عامة وحدائق متميزة وحدائق متخصصة، والأخيرة هي الأكثر تميزا واغلبها تطل على نهر النيل، وأشهرها حديقة المهرجانات الدولية بمدينة نصر، والتي تضم مدينتي ملاهى وحديقة حيوان مصغرة وألعاب مائية وقطار نزهة في الحديقة وغيرها من الأجنحة الخاصة بعدة دول.



قس يوزع الهدايا



توزيع الهدايا



قس يوزع الهدايا



القس مع الأطفال



قس يوزع الهدايا



قس يوزع الهدايا



قس يوزع الهدايا على الأطفال



قس يوزع الهدايا