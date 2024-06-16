شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: غرف عمليات لمتابعة الاحتفالات والتصدى للتعديات على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ الصباح الباكر خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، تطورات الأوضاع فى المحافظات عبر اتصالات هاتفية أجراها مع المحافظين، وحرص وزير التنمية المحلية خلال اتصالاته الهاتفية مع المحافظين على تقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المحافظين أشاروا إلى مشاركتهم أبناء المحافظات صلاة العيد واحتفالاتهم بعيد الأضحى لتقديم التهنئة بحلول العيد، مشيرين إلى قيامهم بجولات ميدانية عقب أداء صلاة العيد على عدد من دور الأيتام والمسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة والهدايا والورود بمناسبة العيد ورسم البهجة والفرحة على وجوههم، كما استقبل المحافظين عدد كبير من المهنئين من مختلف طوائف المحافظات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وأكد المحافظين على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة فى جميع القطاعات الخدمية، مؤكدين هدوء الأوضاع واستقرارها فى المحافظات وخروج المواطنين للاستمتاع بأجواء احتفالات العيد .

ومن جانبه وجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لاحتفالات الأسر وأبنائها بعيد الأضحى المبارك وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التدخل فى حالة أى أحداث طارئة والعمل على توفير كافة سبل الراحة والسلامة للمواطنين لقضاء إجازة سعيدة مع أسرهم .

كما وجه اللواء هشام آمنة بالتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولاً بأول لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة .

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين، مشددا على أهمية التأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين بالأسواق خلال أيام العيد لتلبية احتياجاتهم والتأكيد من صلاحياتها والإشراف على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها.

وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعامل بكل حزم مع أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك للقيام بتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة أو البناء المخالف ومتابعة وحدات التغيرات المكانية بالمحافظات لرصد أى متغيرات غير قانونية والتعامل الفورى معها فى المهد وإزالتها على الفور تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة قيام القيادات المحلية رؤساء المدن والأحياء والمراكز بجولات ميدانية على مدار اليوم وطوال إجازة العيد لمتابعة تطورات الأوضاع فى نطاق عملهم والمرور على الحدائق و المتنزهات العامة وتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين خاصة فى الأماكن التى تشهد زحاماً خلال أيام العيد.

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقى الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط فى الشارع والتعامل الفورى مع أى اشغالات أو مخالفات فالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل على راحتهم وتحقيق السيولة المرورية وحركة سير المواطنين .