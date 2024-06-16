شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: المجازر تستقبل 10 آلاف أضحية أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد اليوم الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المجزر الرئيسي في البساتين بـ محافظة القاهرة وتفقد عنابر الذبح للأهالي وغيرها ومدي خدمة الأضاحي يرافقه الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة وكذلك المسئولون عن المجزر .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى هيئة الخدمات البيطرية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك، والتواجد والمتابعة والزيارات الميدانية ومعدلات الأداء والتواصل والتلاحم مع المواطنين لذبح الأضاحي بالأساليب الصحية والبيطرية والبيئية من خلال المجازر العمومية والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين في الحدائق التابعة للوزارة .

قال شاهين إن المجازر استقبلت اليوم حوالى عشرة آلالف أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبيح الاضاحي مجانا للمواطنين لتشجيعهم على الذبح في المجازر بدلا من الشوارع من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث.

وتواصل شاهين مع المواطنين أصحاب الأضاحى واستمع اليهم حيث أشادوا بالتعامل والخدمة المقدمة من أطباء المجزر، كما زار رئيس هيئة الخدمات البيطرية حديقة الأسماك بالزمالك للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للزائرين حتى يستمتعوا باجازة العيد حيث التقى ببعض المتواجدين في الحديقة واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم ووجه بتيسير كافة الامكانيات للزائرين والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

وتوجه رئيس هيئة الخدمات البيطرية توجه الى مقر الهيئة لمتابعة سير العمل على مستوى الجمهورية في الحدائق التابعة للوزارة والمجازر وكذلك حملات التفتيش مع السادة مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات والإدارات المعنية بالهيئة.