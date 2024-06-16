شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الخريطة الأمنية للشرطة النسائية لتأمين الفتيات والسيدات فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

استعدت عناصر الشرطة النسائية، بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، على وضع "روشتة أمنية" للفتيات، حتى لا يتعرضن للتحرش فى العيد، ويستمتعن بأوقاتهن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ووضعت خريطة لهن لضبط التحركات دون التعرض لأي مخاطر أو مضايقات، وجاءت تفاصيلها كما يلي..

1- تجنب السير فى الطرق المظلمة.

2- تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

3- سير الفتيات بمجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها.

4- عدم ارتداء الملابس المثيرة.

5- الفتاة التى تستقل سيارة تاكسى، إذا كانت بمفردها، أن تجلس فى المقعد الخلفى حتى لا تعطى الفرصة للسائق أن يطمع فيها.

6- لجوء الفتاة التى تعرضت للتحرش للشرطة لتحرير محضر فوراً بالواقعة.

7- التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.

8- الاستنجاد بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.

9- الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.

10- الاتصال بأرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744" للإبلاغ عن المتحرش.