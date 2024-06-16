شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 214 لسنة 2024 ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الأضحي المبارك. تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لـ صندوق تحيا مصر بتكثيف جهوده في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك مبادرة أضاحي لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، إيمانًا بأهمية توفير احتياجات الأسر خلال موسم العيد. صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة "أضاحى" لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية الإفراج عن 4199 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ الصباح الباكر خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، تطورات الأوضاع فى المحافظات عبر اتصالات هاتفية أجراها مع المحافظين، وحرص وزير التنمية المحلية خلال اتصالاته الهاتفية مع المحافظين على تقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات. أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور 5119 منشأة غذائية، وسحب 1881 عينة من مختلف المواد الغذائية، لفحصها بالمعامل المركزية التابعة للوزارة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي. محافظة القاهرة تفتح مجازرها مجانا للمواطنين طوال أيام العيد محافظ الجيزة: مجازر المحافظة مفتوحة بالمجان لاستقبال ذبح الأضاحى طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الاضاحي، مؤكدًا أن مجازر المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان حفاظًا على البيئة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الهدنة التكتيكية في جنوبي قطاع غزة، إنه لم يتم التنسيق معه ولن يكون وهذا لن يحدث، مؤكدا أنه سيتم التحقيق بشأن صدور قرار الهدنة التكتيكية دون التنسيق مع المستوى السياسي، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية. نتنياهو: سنحقق بشأن صدور قرار الهدنة التكتيكية.. لم يتم التنسيق معى أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن نتنياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب رغم عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى استمرارهم في العمل على كل المسارات لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية. الطقس غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة إسماعيل هنية: متمسكون بدور الوسطاء ومستعدون لإعطاء الفرصة لإنجاز مهمتهم سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحي المبارك يسجل استقرارا محلوظا عند نفس مستويات أمس، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لأسواق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالميةسعر الذهب

عيار 24 يسجل 3589 جنيها. عيار 21 يسجل 3140 جنيها. عيار 18 يسجل 2691 جنيها. الجنيه الذهب 25120 جنيها. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحي محافظة القاهرة تفتح مجازرها مجانا للمواطنين طوال أيام العيد محافظ الجيزة: مجازر المحافظة مفتوحة بالمجان لاستقبال ذبح الأضاحى الصحة: حملات رقابية مُكثفة شملت 5119 منشأة لضمان سلامة الأغذية والمشروبات

رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخيرالتنمية المحلية: غرف عمليات لمتابعة الاحتفالات والتصدى للتعديات على الأراضى