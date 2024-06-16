شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد فتح المجمعات الاستهلاكية طوال أيام عيد الأضحى 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح المجمعات الاستهلاكية أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين مع ضخ يومي للحوم الطازجة والسلع أيضاً، وأن المجمعات الاستهلاكية تعمل من الـ 9 صباحاً حتى الـ 9 مساءاً،

واضاف المصيلحي بأنه قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة ( العامة – المصرية )، وشركتي المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الاسكندرية ) لمتابعة توافر السلع بالمجمعات ومخازن الجملة، لافتا إلى أن مخازن الجملة سوف يعمل منها مخزنين رئيسيين بكل محافظة لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.

وقال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى انه تم ضخ 180 الف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، و60 الف طن زيت طعام، و20 الف طن مكرونة، و15 الف طن ارز لافتا إلى ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم برفع تقرير يومي للعرض على الوزير عن توافر السلع الأساسية واستقرار الحالة التموينية، وتوافر أسطوانات الغاز، وتوافر الوقود بمحطات الوقود.

وأشار إلى أن المخابز تعمل بالمواعيد المقررة لها بإجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.



