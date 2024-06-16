شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية: يحق للحاصلين على الثانوية العامة 2023 الالتحاق بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، أنه يحق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 التقدم للقبول والالتحاق بكليات الجامعة بـ تنسيق الجامعات 2024 ، وذلك فى إطار القواعد المطبقة فى هذا الشأن وحسب مجموع الالتحاق بالكليات سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية، ضوابط وشروط القبول للعام الجامعى 204 /2025 ، إذ أنه يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).، كما يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام 2024 ، والعام الماضي 2023 فقط.

وأشارت جامعة حلوان الأهلية إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم مايلي :

1- طلب الالتحاق من موقع التقديم.

2- صورة إيصال سداد المصروفات.

3- عدد ٦ صور شخصية.

4- صورة بطاقة ولي الأمر.

5- عدد ٣ صور من البطاقة الشخصية للطالب.

6- استمارة 2 جند + استمارة 6 جند للطلاب الذكور.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية يجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالإضافة إلى ثلاث صور منها، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية يجب إحضار أصل الشهادة العربية موثقة من الدولة المانحة ووزارة الخارجية.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية IGCSE، يجب إحضار أصل التسلسل الدراسي موثقا ومعتمدا وأصل شهادة GPA موثقة ومعتمدة، أصل شهادة EST و ACT و SAT موثق ومعتمد بالنسبة للدبلومة الأمريكية، وأصل شهادات IG موثقة من المعهد البريطاني ووزارة الخارجية.

