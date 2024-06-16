شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تعليمات مهمة من محافظة الجيزة لقائدى الدراجات النارية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 10:00 م

وجهت محافظة الجيزة 6 تعليمات هامة لقائدي الدراجات النارية بسبب حوادث الموتوسيكل، مشيرة إلى أنه وفق الإحصاءات الشهرية التي رصدتها الإدارة العامة للأزمات والخاصة بانقلاب وتصادم الدراجات النارية (الموتوسيكل)، يجب اتباع بعض الإجراءات التي تساهم في تقليل آثار الحوادث، وذلك على النحو التالي:

1-ارتداء الخوذة والالتزام بقواعد المرور.

2-فحص دراجتك قبل كل رحلة (المصابيح الأمامية والخلفية - إشارات الانعطاف - المكابح - الوقود - الزيت - ضغط الإطارات -المرايا - المقاود).

3-معرفة الأعراض الجانبية للأدوية الموصوفة طبيًا سواء النعاس او الدوخة وبطئ رد الفعل.

4-ابق مرئيًا على الطريق خاصة في الظروف الجوية السيئة وارتداء ملابس عاكسة في الظلام لسهولة رؤيتها.

5-مراجعة أحوال الطقس باستمرار لاسيما خطورة قيادة دراجتك في ظروف مبللة.

6-ترك مسافة آمنة بنحو 4 ثوان من السيارة التي أمامك.