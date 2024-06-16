شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ مشروعات صرف مغطى فى 60 ألف فدان خلال 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأحد، 16 يونيو 2024 10:00 م
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية سنوياً وتكريك المصارف بكميات حفر 10 مليون متر مكعب سنوياً.
2-تم خلال العام المالى 2023 / 2024 تطهير مصارف زراعية بأطوال 15 الف كيلومتر حتى الآن ، وتوسيع وتعميق المصارف في زمام 8300 فدان.
4- الصرف المغطى يحسن من خواص التربة ويحافظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية و زيادة دخل المزارع.
5- إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800 منطقة بزمام 6.29 مليون فدان ، وبيانات الابحاث الحقلية ل 20 الف موقع.
6- إحلال الصرف المغطي في زمام 302 ألف فدان والعمل على تنفيذ 131 ألف فدان أخرى خلال المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف.
7- تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف لضمان إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة .
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