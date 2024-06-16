شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ مشروعات صرف مغطى فى 60 ألف فدان خلال 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 10:00 م

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية سنوياً وتكريك المصارف بكميات حفر 10 مليون متر مكعب سنوياً.

2-تم خلال العام المالى 2023 / 2024 تطهير مصارف زراعية بأطوال 15 الف كيلومتر حتى الآن ، وتوسيع وتعميق المصارف في زمام 8300 فدان.

3- تم خلال عام 2023 تنفيذ الصرف المغطى في 84 ألف فدان ، وإستهداف 60 ألف فدان خلال عام 2024.

4- الصرف المغطى يحسن من خواص التربة ويحافظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية و زيادة دخل المزارع.

5- إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800 منطقة بزمام 6.29 مليون فدان ، وبيانات الابحاث الحقلية ل 20 الف موقع.

6- إحلال الصرف المغطي في زمام 302 ألف فدان والعمل على تنفيذ 131 ألف فدان أخرى خلال المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومى الثالث للصرف.

7- تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف لضمان إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة .