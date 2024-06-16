شكرا لقرائتكم خبر عن المحسمة وبحر البقر المشروعان الأفضل والأكبر عالمياً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بذلت الدولة المصرية جهود كبيرة في التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء، فهناك مشروعات قومية عملاقة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعل من بينها محطتي معالجة المياه لمصرفي بحر البقر والمحمسة، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر إلى 5.6 مليون م3/يوم للمساهمة في استصلاح نحو 250 ألف فدان بشمال سيناء، في حين وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة إلى مليون م3/يوم لزراعة 55 ألف فدان، ومخطط أن تصل إلى 105 ألف فدان.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- حصلا المشروعان على اشادات من مؤسسات عالمية كبرى، حيث أكدت مجلة ENR أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل.

2- من ضمن تلك الجهود محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية في عام 2020.

3- محطة بحر البقر، مرفقاً جديداً لمعالجة المياه، استغرق انشاءها أقل من عامين.

4- تعزز محطة بحر البقر من جهود وأهداف التنمية بسيناء، حيث حصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم عام 2021، كذلك سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم.

5- تقدم محطة بحر البقر مصدراً هاماً لمياه الري وحلاً فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء.

