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ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 17/6/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 17 يونيو 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07  ص
موعد صلاة الظهر 12:56 ص
موعد صلاة العصر 31: 4
موعد صلاة المغرب 7:59 م
موعد صلاة العشاء  9:32

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 1:00
موعد صلاة العصر 4:39
موعد صلاة المغرب 8:06 م
موعد صلاة العشاء 9:41 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد  صلاة العصر 4:28 م
موعد صلاة المغرب 7:56 م
موعد صلاة العشاء 9:30  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:04
وقت صلاة الظهر 12:44
موعد صلاة  العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:42 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21  ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:07

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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