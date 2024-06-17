شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق اللازمة للحصول على عضوية نقابة الزراعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم نقابة المهن الزراعية، لعضويتها فئتى المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين، وذلك وفقا لنص القانون رقم 149 لسنة 1949، ويستعرض ”الخليج 365” كافة المعلومات اللازمة للحصول على عضوية النقابة.

1- المهندسون الزراعيون: كل من حصل على درجة بكالوريوس الزراعة من إحدى كليات الجامعات المصرية، أو بكالوريوس أحد المعاهد العليا الزراعية أو على دبلوم من مدرسة الزراعة أو على شهادة معادلة لإحدى الشهادات المذكورة بعد أخذ رأي مجلس النقابة.

2- المهندسون الزراعيون المساعدون: كل من حصل على دبلوم الزراعة المتوسطة أو على شهادة زراعية معادلة، بعد أخذ رأي مجلس النقابة.

3- الأوراق اللازمة للحصول على العضوية:

- أصل المؤهل.

- صورة الرقم القومى.

- صورة شخصية.

- صورة من تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- يتم استخراج كارنية النقابة بعد 15 يوم من تاريخ الاشتراك.

- يتم احضار صورة شخصية عند استخراج كارنية النقابة.

4- رسوم الاشتراك بالنقابة، لأول مرة:

- رسم القيد: 300 جنيه فقط لا غير للمؤهلات باللغة العربية.

- 500 جنيه لنظام الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية + (10 جنيهات الدمغة).

5- رسم الاشتراك السنوى: 87 جنيها فقط لا غير، شامل الدمغة.

6- رسم كارنية النقابة: 76 جنيها فقط لا غير، شامل الدمغة.