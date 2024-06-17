شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. التعليم العالى تغلق حوالى 470 كيانا وهميا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات التنسيق والقبول بالجامعات، إن لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى وبالتعاون مع الجهات الرقابية، تمكنت من غلق ما يزيد عن 470 كيان تعليمى وهمى بالمحافظات تدعى منح الطلاب شهادات تعليمية معتمدة فى حين أنها تمارس أنشطة تعليمية بدون الحصول على التراخيص اللازمة وبالتالي يقع الطلاب فريسة لتلك الكيانات ويتفاجئ الطلاب بحصولهم على شهادات غير معتمدة وغير معترف بها.

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن وزارة التعليم العالى تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى تمكنت من إعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات التعليمية التي تم غلقها على مدار السنوات القليلة الماضية وإتاحتها على موقع وزارة التعليم العالى والحسابات الرسمية للوزارة بمنصات التواصل الاجتماعى ليتمكن الطلاب وأسرهم من الإطلاع عليها قبل التقديم فى أي كيان غير معتمد .

وكان الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أكد أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.