شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تعديل رخصة محل بإخراج شريك.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

تعمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على تطوير مستوى الأداء والخدمة داخل المحافظات، والقيام بجميع الخدمات الإلكترونية التي تخص المواطنين على اختلاف أشكالها وتقليل الوقت اللازم لتقديما، حيث تتيح العديد من الخدمات الحكومية، أبرزها: استلام الشكاوى والعمل على حلها بالتعاون مع الإدارات المختصة، إصدار تراخيص فتح أو تشغيل المحال الجارية أو الصناعية أو العامة، تعديل تراخيص المحال بإضافة أو إخراج شريك، طلب ترخيص أعمال بناء (تعلية/إضافة/تعديل/استكمال/ترميم/تدعيم)، وغيرها من الخدمات الجماهيرية الأخرى.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وإجراءات التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتعديل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام بإخراج شريك أو شركاء.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب.

-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

ثالثًا: الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستندات المطلوبة.

-استلام الخدمة.