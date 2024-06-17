شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تعديل رخصة محل بإخراج شريك.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالإثنين، 17 يونيو 2024 03:00 ص
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وإجراءات التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتعديل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام بإخراج شريك أو شركاء.
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة
-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب.
-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.
-أصل رخصة المحل.
-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
ثالثًا: الإجراءات
-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
-التوجه إلى الخزينة لدفع المستندات المطلوبة.
-استلام الخدمة.
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