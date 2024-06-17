شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة مشروعات 10 سنوات نفذتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

ملف التغيرات المناخية من اهم الملفات التي أولتها مصر والحكومة المصرية أولوية مميزة، بدعم من القيادة السياسية منذ استضافة مصر مؤتمر التنوع البيولوجى عام 2018 وتلاه استضافة قمة المناخ 2022، خلال هذا التقرير نرصدعدد من المشروعات التي تقوم بها مصر منذ اكثر من 10 سنوات للتصدي لاثار التغيرات المناخية.

من أهم هذه المشروعات:

1- مشروع تحسين الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المتجددة، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية بـ محطة بنبان بأسوان .

2- مشروعات اعادة تدوير المخلفات للحد منها، مثل وحدات البيوجاز لانتاج الطاقة و انتاج السماد العضوى.

3- مشروعات بالنقل الجماعي بالأتوبيسات الكهربائية و القطار الكهربائى و مشروع الدرجات التشاركية لشباب الجامعة.

4- مشروعات التكيف واعادة استخدام مياة الصرف الصحي وتبطين الترع وتخزين مياه الأمطار و السيول كذلك تحلية مياه البحر الأحمر.

5- مشروعات الأمن الغذائي، ومنها استنباط أنواع اكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية.

6- مشروعات اعادة تأهيل البحيرات الشمالية و إجراءات حماية الشواطىء بتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من هولندا و إسبانيا بالاعتماد علي الحلول من الطبيعة.

7- توقيع عقد لاكبر خط لإنتاج السماد والوقود البديل بالتعاون مع الإنتاج الحربي والتنمية المحلية.

8- المشروعات الاستثمارية فى مجال اعادة استخدام قش الارز، وقشر الموز لانتاج الورق وتصديره، وقش الرمان حيث يتم تصديرية لانتاج منتجات العناية بالبشرة وغيرها.