شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة طرح اللحوم والسلع فى المنافذ خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل غرفة عمليات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2024 لمتابعة ضخ اللحوم والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والتأكد من توفرها بكميات كبيرة للمواطنين وبأسعار مخفضة .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أجابت لـ" اليوم السابع" على أبرز 12 سؤالا تشغل بال المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حول منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، خاصة بعد رفع سعر الرغيف إلى 20 قرشا، وأيضا كيفية الحصول على الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية، وموعد بدء التنفيذ، وكذلك صرف 10 كيلو دقيق مدعم بسعر 30 جنيها لكل فرد مقيد على بطاقة التموين شهريا كبديل عن الخبز المدعم بناءً على رغبة المواطن.