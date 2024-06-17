شكرا لقرائتكم خبر عن الفترات المناسبة لتخزين كل أنواع اللحوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإنتهاء من عمليات ذبح الأضاحى بـ عيد الأضحى، عادة ما يواجه المواطنين حيرة فى أساليب حفظ اللحوم وتجميدها، وكذلك تحديد المُدة الزمنية المُثلى لاستمرار قيمتها الغذائية، لذا يستعرض الخليج 365، فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بحفظ اللحوم.

1- بعد الذبح لابد أن يتم وضع اللحوم فى مساحات كبيرة ونظيفة، ومتجددة الهواء، بحيث لا تتجمع اللحوم فوق بعضها ، على أن يستمر هذا الإجراء لمدة أربع أو خمس ساعات، وذلك للوصول لتشميع اللحوم لمنع التكاثر والنمو البكتيري بها، بالإضافة إلى تطرية أنسجتها.

2- يٌفضل استخدام اللحوم ثانى أيام الذبح، وبعد ذلك يتم وضعها الثلاجة وليس الفريزر لمدة عدة ساعات أخرى حتى تكتمل عملية التيبس الرمى.

3- اللحوم لا تغسل قبل التفريز والتجميد، لأن ذلك يفسد التيبس الرمي، وتشطف فقط قبل الطهو شطفا سريعا دون نقع حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.

4- يتم وضعها فى أكياس شفافة، بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع.

5- يتم وضع اللحوم في الفريزر مع ترك فراغات بين الأكياس حتى يصل التبريد لقلب اللحوم ولا تتعفن ويتحول لونها إلى الأخضر.

6- المدة السليمة لحفظ اللحوم تختلف من نوع لأخر، على النحو التالى:

- لحم الخروف "الضأن" فى الثلاجة تحت الفريزر بصورة مباشرة يمكن لمدة يومين، وفى الفريزر فتتراوح المدة ما بين 6 إلى 8 أشهر.

- مدة تخزين لحم العجل: يخزن اللحم فى الثلاجة، لمدة من 3 الى 4 أيام، وفي الفريزر مدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 شهرا.

- مدة تخزين اللحم "الكندوز": فى الثلاجة مدة من 3 الى 4 أيام، فى الفريزر لمدة تصل إلى سنة.

- اللحوم المفرومة توضع في الثلاجة لمدة تتراوح من يوم الى يومين على الأكثر ، وفي الفريزر لمدة لا تزيد عن من ثلاثة إلى وأربعة أشهر .

- مدة تخزين اللحم المطهو بأى طريقة، فهى تخزن في الثلاجة لمدة 3 أيام، وفى الفريزر لمدة لا تزيد عن 3 أسابيع.