شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على شواطئ مطروح وارتفاع نسب الإشغال خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

تشهد فترة عيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرا على شواطئ مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، والقرى والمنتجعات، لقضاء إجازة العيد، حيث توافدت آلاف الأسر من المحافظات المختلفة، للاستمتاع بأجواء العيد والمصيف على الشواطئ والطقس المعتدل.

وعملت أجهزة المحافظة، على تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوفير جميع الخدمات،ومراقبة توافر وجودة جميع الخدمات في مختلف القطاعات، من خلال لجان مختصة، مع رفع حالة الطوارئ، ومنع الإجازات في مختلف القطاعات الخدمية، خاصة العاملين في المستشفيات ونقاط الإسعاف على الطرق السريعة والشواطئ.

ذكر أن شواطئ مدينة مرسى مطروح، التي يقبل عليها المصطافين بأعداد كبيرة، تتنوع وتتعدد مثل شاطئ مطروح العام القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذي يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ العوام وشاطئ الليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، كما تقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.

وتستقبل شواطئ محافظة مطروح، حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.