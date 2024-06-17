شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر القاهرة تواصل تقديم خدماتها مجانا للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مجازر محافظة القاهرة، استقبال أضاحى المواطنين، مجانا، ويستمر ذلك طوال أيام العيد حتى عصر رابع يوم، لتقديم خدمات المجازر للمواطنين مجانا.

وتم فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وتشمل الخدمة المجانية بالمجازر، الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

من جانبه طالب محافظ القاهرة بتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم ، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه

