شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، إن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وأكدت على أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الدفاع المدني بغزة، قد أفادت بأنها انتشلت جثمانين لشهيدين، وعددا من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان فجر اليوم.