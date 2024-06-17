شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 30 درجة

جنوب سيناء 42 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 46 درجة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.