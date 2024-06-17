ضبط 16 متهمًا بحوزتهم 18 كيلو حشيش وآيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط 16 متهمًا، بحوزتهم (17 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1.100 كيلو جرام لمخدر الآيس– فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار– سلاح أبيض – ميزان حساس).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.