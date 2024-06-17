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احتجز بين الحائط والأسانسير.. الداخلية تُنقذ طفلا من الموت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إنقاذ أحد الأطفال محتجز بمصعد عقار في القاهرة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باحتجاز الكاحل الأيمن لنجلها (٩ سنوات) بين أرضية المصعد والحائط بعقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، والتمست المساعدة لاستخراج نجلها.

على الفور تم الدفع بوحدات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، ونجحت القوات في إخراجه بحالة صحية جيدة.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية نظراً لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمني وسرعة التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التي تخص أمن وسلامة المواطنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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