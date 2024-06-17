شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ37347 شهيدا و85372 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37347 شهيدا و85372 مصابا منذ 7 أكتوبر، وأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 10 شهداء و73 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.

كما أفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يحرق ويدمر عددا من المنازل عند دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية.