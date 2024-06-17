شكرا لقرائتكم خبر عن يحارب الأمراض المعدية وهام لصحة الجهاز العصبى.. 9 فوائد لتناول لسان البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اللسان" أحد الأطعمة المفضلة لدى البعض بالتزامن مع عيد الأضحى، ويتم طهيه بالعديد من الطرق، ويؤكد الأطباء البيطريون، أن لسان البقر يحتوى على نسبة عالية من الدهون، حيث يساهم بنسبة تصل إلى 72% من محتواه من السعرات الحرارية.

ويستعرض ”الخليج 365” من خلال هذا التقرير، أهم المعلومات الخاصة بمحتوى اللسان من العناصر الغذائية:

1- لحم لسان البقر يحتوى على نسبة عالية من الحديد والزنك الضرورين لصحة الجسم.

2- يساعد على تقوية جهاز المناعة حتى يصبح قادرًا على محاربة العدوى.

3- يدعم تعجيل التئام الجروح.

4- يقي من نقص الحديد والإصابة بالأنيميا.

5- يحتوى لحم اللسان على فيتامين b12 اللازم لصحة الجهاز العصبي.

6- يحتوى على كمية وفيرة من البروتين، حيث يحتوي 100 جرام منه على 16.4 جرامًا من البروتين.

7- يساعد على تقوية صحة الخلايا والأنسجة بالجسم والحفاظ على توازن الهرمونات وتكوين أجسان مضادة طبيعية لمحاربة الأمراض المعدية.

8- يحتوي على نسبة عالية من الدهون تصل إلى 19 جراما في كل 100 جرام منه، من بينها 6.9 جرام دهون مشبعة.

9- يحتوى على 112 ملليجرام من الكوليسترول، أي 37% من الحد اليومي بسبب ذلك يؤدي الى الحصول على مزيد من الدهون والكوليسترول.