شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر الصديق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الوزراء مودي - في رسالة وزعت سفارة الهند بالقاهرة نسخة منها اليوم الإثنين- أن هذه المناسبة تذكرنا بقيم التضحية والرحمة والأخوة، وهي قيم ضرورية لبناء عالم ينعم بالسلام والشمول .

وشدد رئيس الوزراء الهندي أيضًا على أهمية هذا العيد بالنسبة للهند..مشيرا إلى أن عيد الأضحى يعد جزءا لا يتجزأ من تراث الهند متعدد الثقافات، حيث يحتفل به الملايين من المواطنين الهنود المسلمين في جميع أنحاء البلاد في جو من البهجة والفرح.