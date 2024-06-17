شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة فى مخيم الشابورة برفح الفلسطينية بعد توغل عدد من آليات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل عن وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم الشابورة بمدينة رفح الفلسطينية، وذلك بعد توغل عدد من آليات الاحتلال، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.

كما أفادت وسال الإعلام الفلسطينية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.