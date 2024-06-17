شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الإسرائيلية: كان يجب حل الحكومة بدلا من مجلس الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه كان يجب حل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدلا من حل مجلس الحرب، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي قد أفادت، عن مسئول أمنى هناك، أنهم لن يسمحوا بانضمام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى مجلس المشاورات الحساسة الجديد، وذلك لأنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل، مؤكدا على أنه من المستحيل الاتفاق على ضمه إلى الحكومة المحدودة لأنه غير مسئول ويسرب تفاصيل المناقشات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

كما أفادت وسائل إعلام عن أن المجلس الجديد لإجراء المشاورات السياسية يضم وزيرى الدفاع والشئون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومى.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزراء الحكومة بحل مجلس الحرب بعد طلب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الانضمام إليه، كما أفادت وسائل الإعلام إلى أن نتنياهو سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة.