شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له ، غادروا جدة اليوم، بعد أداء مناسك الحج. وفق وكالة الأنباء السعودية.

وكان في وداع الرئيس بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.