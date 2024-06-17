برواتب مجزية ومزايا متعددة.. 2772 فرصة عمل بعدد من التخصصات -(الشروط والتقديم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أتاحت وزارة العمل، 2772 فرصة عمل في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية وتأمين صحي واجتماعي وعدد من المميزات.

ووفقًا لـ"العمل"، فإن الوزارة تلقت طلبات من 45 شركة بالقطاع الخاص بـ9 محافظات؛ لديها 2772 وظيفة مٌتوفرة ومُتاح التقديم عليها خلال شهر يونيو الجاري، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات أو على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت.

وجاءت فرص العمل المُتاحة، كالآتي:

- مسئول ائتمان.

- مدير صيانة.

- مدخل بيانات.

- موظفين استقبال.

- مسئول معمل.

- أخصائي تخطيط.

- محاسبين.

- بائعين.

- مشرف خطوط إنتاج.

- منسقين ميدانيين.

- أخصائي تمويل.

- عضو فريق.

- مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي وسكرتارية.

- أعمال إدارية.

- أمين مخازن.

- سائقين رخصة اولى وثانية وثالثة.

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بجميع الأقسام.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وتتواجد فرص العمل المتاحة في 9 محافظات، كالآتي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية ، والمنوفية، وسوهاج ، والبحيرة ، والغربية، والشرقية، وأسيوط.

وضمت فرص وزارة العمل، مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.