شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تفويج الحجاج إلى الجمرات وقت "الذروة" بسبب ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توجيهاتها اليوم الإثنين، لحملات الحج وشركات الطوافة بإيقاف التفويج إلى محطة الجمرات خلال ساعات الذروة، قبل إبلاغهم بالمواعيد الجديدة فور وصولها من جهات الاختصاص؛ وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، وهو ما استدعى إلى نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات؛ للتعامل مع أى حالة طارئة أثناء رمى الجمرات الثلاث فى أول أيام التشريق. وفق "عكاظ " .

وسجلت المشاعر المقدسة أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بلغت فى الظل 49 درجة، فيما توقع المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة، استمرار الأجواء الحارة فى أول أيام التشريق على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل عام، تزامناً مع مواصلة الحجاج مناسكهم.

وأشار المركز، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة فى مكة المكرمة ستكون 49 درجة مئوية ومشعر عرفات 49 درجة ومزدلفة 49 درجة ومشعر منى 49 درجة.

ومن جانبه، دعا وزير الصحة السعودى فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من مناسك الحج، من الساعة 11 ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

وحث على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والابتعاد عن الأسطح مرتفعة الحرارة، مؤكدًا أن الحل هو "الوقاية، ثم الوقاية، ثم الوقاية".

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 2764 حالة إجهاد حرارى أول أيام العيد، وتعاملت معها فرق المنظومة الصحية لإنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر وإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ثم بدعم منظومة صحية متكاملة.

وأضافت أن الحجاج بذلوا جهداً عالياً للوصول إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ودورنا أن نمكنهم بأقصى جهد ممكن، والوقاية قبل العلاج، ولا نريد أن يصل الحجاج لهذه المرحلة المتقدمة من الإجهاد الحراري، وننصح باتباع التوعية والتثقيف، مثل حمل المظلة الشمسية أثناء أداء المناسك، وشرب السوائل بانتظام، مشيراً إلى أن الوضع الصحى العام لضيوف الرحمن مطمئن، ولا يوجد أى تحديات ذات صلة بالصحة العامة، كما لا يوجد أى تفشٍ للأمراض العامة.

يذكر أن من أعراض الإجهاد الحرارى وضربات الشمس، الغثيان، والصداع، والتعرق والعطس الشديد، كما حذرت وزارة الصحة من الإجهاد العضلى الذى يحدث للحاج بسبب كثرة التنقل والسير لمسافات طويلة، ودعت للوقاية منه بالحصول على الراحة بعد انتهاء كل منسك، وتجنب حمل أشياء ثقيلة، وارتداء أحذية مريحة، وشرب كمية كافية من الماء قبل أداء المناسك.