شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يرمون 12 مليونا و832 ألفا و148 حصاة فى جمرة العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد جموع ضيوف الرحمن ـ أمس الأحد ـ لرمى جمرة العقبة فى مشعر منى بسبع حصوات، وأنهى 1833164 حاجاً رمى أكثر من 12832148 مليون حصاة، عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعد أن قضوا فيها ليلتهم.

وسجل توافد ضيوف الرحمن نحو منشأة الجمرات تناسقاً فى الرمى بمنشأة الجمرات؛ وفق خطة التفويج، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني، إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج فى ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

من جهة أخرى، شهدت منشأة الجمرات توافد أكثر من 20 ألف حافلة و6 آلاف رحلة من خلال أكثر من 60 ألف سائق ومرشد لـ72 شركة عاملة بالحج، بالإضافة إلى 300 متعهد إعاشة، تم من خلالها توزيع أكثر من 40 مليون عبوة ماء زمزم وأكثر من 9 ملايين وجبة توزع يوميًّا لضيوف الرحمن فى المشاعر المقدسة. وفق "الإخبارية " السعودية .

ومن جهة أخرى، كانت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فى السعودية، قد كشفت أن إجمالى عدد المكالمات الهاتفية التى أجريت فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم عرفة والذى وافق التاسع من ذى الحجة، بلغ 42.2 مليون مكالمة؛ منها 36.3 مليون مكالمة محلية، و5.9 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إجمالى استهلاك البيانات البالغ 5.61 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.3 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومى للبيانات (761.93 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمى للفرد البالغ 380 ميجابايت/ مشترك.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 386.66 ميجا/ ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 48.79 ميجا/ ثانية.