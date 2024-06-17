شكرا لقرائتكم خبر عن انضم لقناة الخليج 365 على واتس آب.. لتصلك أهم الأخبار على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لريادة ”الخليج 365” وفى إطار الحرص على تقديم خدمات جديدة للقراء، تتيح قناة الخليج 365 على واتس آب للقارئ العزيز مجانا، كل الأخبار والأحداث المهمة على مدار الساعة، والتي تتنوع بين الأخبار المحلية والعالمية.

كما تحرص قناة الخليج 365 على واتس آب على أن تتضمن أخبارا تشمل كل الخدمات التي تهم القارئ العزيز، وخطوات الحصول عليها.



كما تتيح القناة للقارئ العزيز متابعة الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاقتصادية والمجتمعية على مدار 24 ساعة.



وللاستفادة من قناة الخليج 365 على واتس آب يمكن الانضمام عبر اللينك التالي :

https://whatsapp.com/channel/0029Va04cEcJkK7A8kvkMS3E