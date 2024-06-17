شكرا لقرائتكم خبر عن جانتس: يجب عودة سكان الشمال لمنازلهم بحلول أول سبتمبر إما باتفاق أو بالتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

قال بيني جانتس العضو السابق فى حكومة الحرب الإسرائيلية إنه يجب عودة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر إما باتفاق أو بالتصعيد، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد جانتس من المستوطنات الشمالية على إسرائيل أن تقرر.. الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل عاما آخر.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

