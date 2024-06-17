شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز رادارات بالطرق الرابطة بين المحافظات لضبط قائدى السيارات المتهورين والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الإدارة العامة للمرور ، العديد من الحملات المرورية على الطرق السريعة الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات لرصد المخالفات المرورية وتأمين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أى عوائق تتسبب فى تباطؤ الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحالات الذهاب والعودة خلال تنقلات المواطنين بين المحافظات وضبط قائدى السيارات المتهورة على الطرق.



ونشرت إدارة العامة المرور الخدمات على جميع الطرق والمحاور وتفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث وتوعية مستخدمى الطرق، حيث تم تحديد الطرق المتوقع زيادة حركة المرور عليها وهى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والزراعى، وطريق القطامية العين السخنة وطريق السويس القاهرة الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة و سيتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدى المركبات مما لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق.