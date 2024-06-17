شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تعلن توزيع وجبات على الأسر الفلسطينية المتواجدة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة عن تفاصيل ذبح الأضاحي الموكل لها من المتبرعين، قائلة:" بدأنا احتفالية عيد الأضحى بتوزيع كروت غذائية على المستحقين من الأهالى، كما بدأن من اليوم الأول لهذا الشهر بتوزيع الكروت الغذائية فى كل المحافظات".

وأضافت مروة فخرى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة حرصت على توزيع وجبات ساخنة مع العديد من الشركاء فى يوم عرفة تزامنا مع الصيام، وتوزيع 10 آلاف وجبة على دور الأيتام والمسنين، والكثير من الأسر الفلسطينية المقيمة بالقاهرة والجيزة والغربية والمنوفية والعديد من المحافظات الأخرى.

ولفتت مروة فخرى إلى أن المبادرة حريصة على تواجد اللحوم عند أهالينا فى المحافظات خلال أيام عيد الأضحى، موضحة أن كل مواطن مصرى يشعر أن حياة كريمة جزء من حياته، كما أقمنا خيم للمتبرعين الذين يتبرعون بصكوك الأضحية حتى تكون استراحة لهم وللعب الأطفال.



