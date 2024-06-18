شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نعمل مع مصر وإسرائيل على إعادة فتح معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

قال متحدث الخارجية الأمريكية، إننا نعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل على إعادة فتح معبر رفح، مضيفا أننا نعمل مع الحكومة الإسرائيلية على تأمين دخول وخروج عمال الإغاثة من وإلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نواصل العمل مع الإسرائيليين لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة، وتشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار إسرائيلي لا يخص الولايات المتحدة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

