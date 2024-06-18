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أخبار × 24 ساعة.. "حماية المستهلك" يقدم نصائح مهمة عند شراء الأجهزة الكهربائية

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية تجنبا للغش.. تفاصيل

وزارة الصحة تكشف أهمية مبادرة الألف يوم الذهبية فى حياة المولود

وزارة البيئة: مصر تنتج 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية

وزارة الزراعة: المجازر تستقبل 9700 أضحية فى ثانى أيام عيد الأضحى مجانا

التعليم تلزم لجان ثانوية عامة بتوزيع البابل شيت على الطلاب 8:50 دقيقة صباحا

وزارة الصحة: نقل 27 حاجا مصريا لمستشفيات المشاعر المقدسة

وزارة الأوقاف: بدء توزيع لحوم الأضاحى الخميس المقبل والبداية من الجيزة

السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط بسبب الحرارة

وزير التموين: استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة ضخ السلع فى الأسواق

وزيرة التضامن: شراء 1023 وحدة سكنية لأبناء دور الرعاية بـ400 مليون جنيه

وزيرة الهجرة تطلق "بودكاست" لتعريف المصريين بالخارج بتاريخ حضارتهم

وزير النقل: ننفذ خطة شاملة لتطوير كل الموانئ المصرية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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