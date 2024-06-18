شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تركب عداد مياه فرعى لشقة منفصل عن العمارة.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن المستندات والأوراق المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتركيب عداد مياه فرعي لشقة منفصل عن العقار، نوضحها في السطور التالية:

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

-إيصال المياه الخاص بالعقار.

-حضور مالك الشقة شخصيا.

-صورة بطاقة الرقم القومي.



وأوضحت الشركة خطوات تركيب عداد منفصل لشقة على النحو التالي:

1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.

2- سداد قيمة رسوم المعاينة.

3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.

6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في 7 خطوات، خطوات التعامل مع عداد المياه مسبق الدفع، وذلك على النحو التالي:

1- وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة قبل الذهاب إلى مركز الشحن.

2- وضع الكارت بعد الشحن داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة لتنزيل الرصيد.

3- وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر 3 مرات متتالية لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد.

4- لمعرفة عدد الأمتار المستهلكة خلال الفترة يجب الضغط على الزر الأحمر 6 مرات متتالية وتتم المحاسبة على الاستهلاك في نهاية كل شهر.

5- يوجد استدامة خدمة شهرية وتختلف باختلاف كمية الاستهلاك ونوع النشاط وتتم المحاسبة حسب التعريفة المعتمدة.

6- عند وصول رصيد الشحن لـ20% من قيمة آخر شحن يحدث ضعف للمياه للإنذار ويتم وضع الكارت في العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة فقط ويجب عليك الشحن لتستمر الخدمة مرة أخرى.

7- يتم الشحن من خلال مراكز الشحن بالشركة أو منافذ شركات الدفع الإلكتروني.



