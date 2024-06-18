شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برامج مركز بحوث الصحراء لدمج أبناء سيناء فى مشروعات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

ينفذ مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى العديد من البرامج لدمج أبناء سيناء في التنمية في عدد من مناطق ومدن شمال سيناء من خلال عقد دورات تدريبية وتنفيذ أنشطة زراعية مختلفة .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- أطلق المركز برنامجاً تنموياً عملاقاً لدمج أبناء سيناء في التنمية بمنطقة الحسنة من خلال عقد 10 دورات وورش عمل في مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة التي تم تقديمها للمجتمع فى المنطقة.

2- تشمل المجالات التي يتم العمل عليها وقاية النباتات ومكافحة الآفات، والزراعات المحمية، النباتات الطبية والعطرية، التسميد العضوي والحيوي، والممارسات الزراعية المثلى للزراعات القائمة "الزيتون"، الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن تحليه المياه، والإنتاج الحيواني والداجني.

3- تقديم عدد من المشروعات التنموية بلغت 256 مشروعاً استفاد منها حوالى نصف أهالى منطقة الحسنة، بإجمالى تكلفة حوالى 2.5 مليون جنيه.

4- يشمل برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة بمنطقة الشيخ زويد، التدريب ورفع المهارات لاستدامة هذه المشروعات في مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة، التي تشمل: النباتات الطبية والعطرية، الممارسات الزراعية المثلى للزراعات القائمة "الزيتون"، الإنتاج الحيواني والداجنى، التي تم تقديمها للمجتمع في المنطقة.

5- تم توفير 20 ألف شتلة زيتون لمنطقة الشيخ زويد.

6- تم تقديم 81 مشروع تنموي بالشيخ زويد استفاد منها حوالى 421 مواطنا بتكلفة حوالى نصف مليون جنيه.