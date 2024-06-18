شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من الفلسطينين، جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، حلقت طائرات الاحتلال المسيرة بشكل مكثف في سماء مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من اكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.