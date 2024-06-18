حدث ليلا| الزراعة تكشف استخدامات نبات الكاسافا بديل القمح.. المجازر تستقبل 9700 أضحية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:

بعد نجاحه بمصر.. الزراعة تكشف استخدامات نبات الكاسافا بديل القمح

كشف الدكتور أحمد جمال، رئيس البرنامج البحثي لمشروع التنمية المستدامة لمحصول "الكاسافا"، بديل القمح، الجاري تنفيذه بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة عن أهمية المحصول الجديد واستخداماته.

أغاني التراث والطرب الأصيل.. قصور الثقافة تواصل احتفالات العيد بجنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك بمحافظة جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي، في إطار فعاليات وزارة الثقافة.

العظمى 37.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 18 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

الأوقاف: استمرار ذبح وتجهيز أضاحي لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل)

قال الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان بأن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف قيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر جنوب الوادى بتوشكى بأبو سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية

لا تضع مخدر.. أستاذ بالقومي للبحوث يحذر من ذبح الأضاحي في هذه الأماكن.. تفاصيل

طالب الدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة، بالمركز القومي للبحوث، تخصص الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتها، بذبح "أضاحي العيد" في الأماكن المخصصة لذلك

مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة تاتينا انوتولوليڤنا ترنتييڤا نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية والوفد المرافق لها.

الزراعة: المجازر تستقبل 9700 أضحية.. و«الصحة الحيوانية» يواصل تقديم خدماته

تابعت الدكتورة سماح عيد وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية للتشخيص المعملي وصحة الأغذية، العمل بالوحدات والمعامل العاملة بالمعهد، كما هنأت الباحثين والعاملين القائمين على العمل أثناء العطلة، وقدمت لهم الشكر