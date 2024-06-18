شكرا لقرائتكم خبر عن سياح من أمريكا وروسيا وبلجيكا ورومانيا يزورون معالم الأقصر الأثرية × 11 صورة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة صباحاً تبدأ الأفواج السياحية من مختلف دول العالم في التوافد بالباصات السياحية على المعابد الفرعونية التاريخية في شرق وغرب محافظة الأقصر، وسط حالة من البهجة والسعادة للاستمتاع بدفء الشمس صباحاً في المدينة التي تضم أكبر سلسلة من المعابد المصرية القديمة، حيث تعتبر شمس الصباح كلمة السر في عشق السائحين لزيارات المعابد صباحاً.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور فتحى ياسين مدير آثار مصر العليا، بأن المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر تشهد حركة من توافد السياح من دول أمريكا وروسيا وبلجيكا ورومانيا وفرنسا وبلغاريا وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية، وسط بهجة وفرحة كبيرة بحالة الطقس المميزة فى عاصمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تسير زيارات السائحين بصورة طبيعية تماماً والمعابد تفتح أبوابها أمام الأفواج السياحية من الصباح الباكر، وتستقبل عدد من الزوار الأجانب والمصريين وتتوافد الأفواج بالآلاف من الزوار بصورة مميزة للغاية تؤكد على نجاح الموسم السياحي هذا العام بالمحافظة.

ويضيف الدكتور فتحى ياسين، لـ"الخليج 365"، أن تلك الحركة والرواج السياحي يأتي فى ظل نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل الكرنك بأيدي مصرية خالصة، وكذلك استمتاع السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وأسوان فى موسم الشتاء والربيع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالمية، حيث تزداد أعداد السائحين بالكرنك بعد نجاح أكبر حدث عالمي العام الماضي في محافظة الأقصر لافتتاح المشروع القومي الأهم فى الأقصر وهو "إحياء طريق الكباش الفرعونى".

ومن الجدير بالذكر إنه تتوافد الأفواج السياحية للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى الأقصر، والتي تشهد أكبر خطة للتطوير والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار، حيث تم بالكرنك ترميم وتجميل وإظهار ألوان جدران أعمدة صالة الأعمدة الكبرى، وانتهت المرحلة الثانية لترميم 48 كبش بالفناء الأول بالمعبد، ويتم العمل فى مشروعات كبرى داخل المعبد حالياً وأبرزها التجميل إستعداداً للحفل العالمى المنتظر لإفتتاح مشروع "إحياء طريق الكباش".



استمتاع السياح بأشعة الشمس فى إحدي غرف معبد الكرنك



إقبال السائحين فى الصباح على معبد الأقصر



الأفواج السياحية تسمتع بزيارة الكرنك وسط أشعة الشمس المبهجة



الأفواج من حول العالم يستمتعون بشمس الصباح بين المعابد



السياح يتوافدون صباحاً على معابد الأقصر



السياح يستمتعون بالطقس الصباحى فى وادى الملوك



السياح يستمعون لشرح حول التاريخ الفرعونى بجدران المعابد



زيارات السائحين الصباحية لمعبد الملكة حتشبسوت



شمس الصباح تبهج السياح في معابد الأقصر



شمس نهار الأقصر تجذب السياح لمعبد الأقصر