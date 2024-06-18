شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الانقلاب الصيفى وموعد فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الانقلاب الصيفى هذا العام، موضحا أن الانقلاب الصيفي يحدث في هذا الوقت من العام 20 يونيو، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة)، إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الاول من المدار ، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب)، فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا .

وتابع: ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (حوالي 14 ساعة)، كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يكون .

وقال: عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة، لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.